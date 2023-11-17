Пока вы спали: обвал рудника в Забайкалье и итоги разговора Байдена с Си Цзиньпином

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В Забайкалье после обвала на руднике обнаружили тело второго шахтера

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Тело второго шахтера, погибшего при обрушении на руднике компании «Омчак», подняли на поверхность спасатели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

«Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», — пояснили там.

Артиллеристы ВДВ поразили скопление бойцов ВСУ и склады с боеприпасами под Соледаром

Скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами поразил расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство также указало, что после завершения боевой работы расчет гаубицы замаскировал орудие и отправился в укрытие.

Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество России и КНДР в военной сфере

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско обсудили развивающееся российско-северокорейское сотрудничество в военной сфере. Об этом рассказала старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, передает ТАСС.

Она пояснила, что США и КНР выразили общую обеспокоенность развивающимися отношениями между Россией и КНДР в военной сфере, так как это заставляет задаться вопросами: что это сотрудничество может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения еще одного ядерного испытания.

Беран указала, что Вашингтон призвал Пекин подумать об этом и спрогнозировать, какое влияние отношения РФ И КНДР окажет на региональную безопасность.

После обрушения части многоэтажного дома в Астрахани ввели региональный режим ЧС

Двух подъезда пятиэтажного жилого дома в Астрахани обрушились, местные власти ввели региональный режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, пишет ТАСС.

Он указал, что на региональном уровне у них приняты все необходимые нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за ЧС.

В Москву спецбортом прибыли 120 эвакуированных из сектора Газа граждан России

Третью группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, доставил в Москву специальный борт МЧС РФ. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко, пишет ТАСС.

По его словам, в аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, на борту находились 120 граждан РФ, которые захотели бежать из сектора Газа. В полете их сопровождали психологи и медики МЧС, уточнил Охотенко.