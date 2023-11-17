Кисида выразил Си Цзиньпину обеспокоенность совместным патрулированием КНР и РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе прошедших на полях саммита АТЭС переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность в связи с "военной активностью" КНР вблизи своих границ, включая совместную активность с Россией. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Речь идет, в частности, о совместных воздушных патрулированиях, которые РФ и КНР осуществляют над акваторией Японского моря. Ранее Токио по различным каналам уже доносил соответствующую позицию до Пекина и Москвы.

Кисида выразил уверенность в том, что мир и стабильность в Тайваньском проливе "играет важную роль для международного сообщества".