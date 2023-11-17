Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество Китая и Японии отвечает интересам обеих стран

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Японией отвечает коренным интересам народов двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой , прошедшей на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско .

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин ранее провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.