Байден и Си Цзиньпин обсуждали сотрудничество России и КНДР в военной сфере

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали развивающееся российско-северокорейское сотрудничество в военной сфере на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщила на онлайн-спецбрифинге старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран.

Ее спросили, обсуждали ли Байден и Си Цзиньпин военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. "В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией [в военной сфере], на том, что это означает для денуклеаризации [Корейского] полуострова, что это может означать для Совета Безопасности ООН, для обязательств России в Совете Безопасности ООН и для возможности проведения еще одного ядерного испытания [КНДР]", - сказала Беран.

"Я думаю, что мы достаточно последовательно высказывали эти опасения и призывали Китай серьезно подумать о том, что это означает и какое влияние окажет на региональную безопасность", - добавила она.

Выступавший на брифинге помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в очередной раз заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен растущим сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном". "Это вопрос, который мы весьма откровенно обсуждаем с нашими китайскими коллегами", - добавил дипломат. "Думаю, нет ничего удивительного в том, что мы будем продолжать поднимать эти вопросы с нашими китайскими коллегами", - отметил Критенбринк, говоря о ситуации вокруг Корейского полуострова и о сотрудничестве Москвы с Пхеньяном.