Президент Владимир Зеленский должен заявить о критической нехватке солдат и проблемах на фронте, а затем призвать в армию Украины больше людей. К такому выводу пришла журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец, передает РИА Новости.

Она считает, что лидеру Украины необходимо честно рассказать своему народу о положении дел на поле боя. Обозреватель отметила, что Вооруженные силы Украины не смогли достичь заявленных целей в этом году, хотя сам Зеленский и обещал обратное.

«Зеленский должен сказать украинцам, что на линии фронта ощущается нехватка солдат и что срочно необходим массовый призыв на военную службу», — указала Моренец. При этом она задалась вопросом, как Зеленский сможет согласовать эти действия со своим старым, теперь очевидно ложным обещанием, что «победа не за горами».

Она рассказала, что на Украине между военными, которые знают, насколько плохо обстоят дела, и обычными гражданами, уверенными, что уже призванных на фронт людей достаточно, «возникает раскол».