В Венгрии считают политическим характер претензий ЕК из-за верховенства права

Разбирательство Еврокомиссии (ЕК) против Будапешта по подозрению в несоблюдении принципов верховенства права является политически мотивированным и должно быть прекращено. Такое мнение выразил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью австрийской газете Kurier.

"Разбирательство в отношении Венгрии должно было быть закрыто уже давно. На наш взгляд, для механизма верховенства права нет никаких правовых оснований. Это политически мотивированная процедура против Венгрии", - подчеркнул Бока.

По словам венгерского министра, ЕК "превратилась в политическую комиссию со своей собственной повесткой дня". По его мнению, повестка Еврокомиссии может не соответствовать интересам государств - членов ЕС. "В моем понимании ЕК не должна брать на себя такую политическую роль", - отметил Бока.