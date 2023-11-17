В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа

Израилю не позволят взять сектор Газа под свой контроль. С таким заявлением выступил командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Бригада Аль-Кассам» — военного крыла палестинской группировки ХАМАС.

Там опубликовали послание лидеру военного крыла Мухаммеду Дейфу от Каани. Командующий «Аль-Кудс» назвал Дейфа «живым мучеником» и выразил мнение, что начатая «Бригадами Аль-Кассам» 7 октября операция «Потоп Аль-Аксы» продемонстрировала «слабость» Израиля, а также то, что палестинская группировка способна на «новаторство и инициативу».

«Будьте уверены, что ваши братья <...>не дадут этому дикому врагу [Израилю] и тем, кто стоит за ним, монополизировать Газу и ее стойких героических жителей», — подчеркнул Каани. Он также пообещал, что Израилю ни за что не добиться целей своей операции в Газе и Палестине.