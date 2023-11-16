Байден подвел итоги встречи с Си Цзиньпином

"Я встретился вчера с Си [Цзиньпином] как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие неверного понимания между нами", – заявил Байден на саммите АТЭС в Сан-Франциско .

Американский лидер также подчеркнул, что в отношениях с Китаем США будут привержены дипломатии и предотвращению недопонимания.

После встречи Байдена и Си Цзиньпина, прошедшей в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско, президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".