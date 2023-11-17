Президент Австрии рассказал, почему его покусала собака Санду
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого покусала собака лидера Молдавии Майи Санду, рассказал, что животное просто перенервничало, потому что вокруг было много людей.
«Я понимаю, почему его переполнили эмоции. Он перенервничал из-за того, что был окружён людьми», — сказал Ван дер Беллен в видеообращении.
Он подчеркнул, что любит собак и подарил питомцу Санду медвежонка.
Накануне австрийскому президенту пришлось подписывать совместные с Молдавией документы рукой, которая была заклеена пластырем.
В сети появилось видео инцидента.
Президент Молдавии принесла извинения Ван дер Беллену.