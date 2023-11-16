США признали интенсивную кооперацию с Китаем по теме антироссийских санкций

В Госдепе рассказали о кооперации США и Китая по теме антироссийских санкций
Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Белый дом «очень интенсивно» кооперируется с Китаем по любым вопросам, связанным с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Пайатт сделал во время брифинга. Он также добавил, что Вашингтон и Пекин постоянно обсуждают ценовой потолок на российскую нефть.
«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — заявил он.
Ранее Пайатт рассказал о механизме США для ограничения нефтяных доходов России.
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