США не поддерживают независимость Тайваня в преддверии выборов на острове

Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран заявила, что Соединенные Штаты продолжат заявлять, что не поддерживают независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, долгосрочная позиция Вашингтона состоит в том, что он не поддерживает независимость Тайваня. Она добавила, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива. Поэтому американская сторона понимает, что ее политика не изменилась, США продолжат на ней фокусироваться по мере приближения к выборам на Тайване. До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что правительство США выступает против приобретения Тайванем независимости, однако не откажется от поставок вооружений на остров в будущем.