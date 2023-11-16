Экс-агент ЦРУ заявил, что только Зеленский хочет продолжать конфликт
Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что среди украинских властей только Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт с Россией. Об этом Джиральди заявил на YouTube-канале Judging Freedom.
«Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде», — заявил он.
Джиральди также добавил, что Зеленский не хочет прекращения конфликта по политическим и личным причинам. При этом бывший агент ЦРУ считает, что это ошибочная позиция, особенно когда США отвлечены на ситуацию между Израилем и Палестиной.
«Поддержка Украины рушится, потому что она неустойчивая и всегда была таковой», — считает он.
Ранее Зеленский заявил, что конфликта с Россией нельзя замораживать.
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