Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что среди украинских властей только Владимир Зеленский хочет продолжать конфликт с Россией . Об этом Джиральди заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

Джиральди также добавил, что Зеленский не хочет прекращения конфликта по политическим и личным причинам. При этом бывший агент ЦРУ считает, что это ошибочная позиция, особенно когда США отвлечены на ситуацию между Израилем и Палестиной.