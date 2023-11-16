Эксперт: Байден подтвердил роль Китая как глобального игрока

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена может привести к кардинальным изменениям в китайско-американских отношениях, предположил глава МИГА Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом глав государств после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей

По его мнению, встреча лидеров двух сверхдержав не знаменует потепления в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Вместе с тем, заметил аналитик, «этой встречей Байден косвенно и, возможно, неохотно подтверждает роль Китая при Си Цзиньпине как глобального игрока».