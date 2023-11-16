Финляндия прекратит все перевозки на закрытых КПП с Россией с 18 ноября
Таможенная служба Финляндии сообщила, что с 18 ноября будут прекращены все грузовые и пассажирские перевозки на закрытых пропускных пунктах с Россией.
При этом четыре оставшихся функционирующих КПП в северных пунктах продолжат работу в свои обычные часы.
«В соответствии с решением правительства Финляндии пограничные переходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся», — сказано в сообщении ведомства.
В таможенной службе подчеркнули, что пункты Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йосепи по прежнему остаются открытыми в их рабочие часы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решением закрыть КПП с Россией Финляндия создает новые разделительные линии в Европе.