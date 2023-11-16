Финляндия прекратит все перевозки на закрытых КПП с Россией с 18 ноября

«В соответствии с решением правительства Финляндии пограничные переходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся», — сказано в сообщении ведомства.