Киеву намекнули на прекращение помощи со стороны США
Спецпредставитель президента США по вопросам украинского восстановления Пенни Прицкер намекнула в рамках своего визита в Киев на прекращение американской помощи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.
«На встречах Прицкер пыталась подводить к мысли, типа, вот представим, что американской помощи нет: что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло», — приводятся в тексте слова одного из источников украинского СМИ.
Отмечается, что в рамках своего визита Прицкер провела встречи с Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами правительства. Также указывается, что визит спецпредставителя оставил «довольно тревожное послевкусие во многих властных кабинетах на Печерских холмах».