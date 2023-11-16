Киеву намекнули на прекращение помощи со стороны США

«На встречах Прицкер пыталась подводить к мысли, типа, вот представим, что американской помощи нет: что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло», — приводятся в тексте слова одного из источников украинского СМИ.