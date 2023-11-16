СМИ: США предупредили Зеленского о возможном проигрыше в конфликте с РФ

Сотрудники американской администрации уже предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном скором поражении страны в конфликте с Россией, сообщает Time.

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Как отмечается в материале, речь идет о попытке Вашингтона убедить Киев пересмотреть свои позиции по отказу от переговоров с Москвой.

В Белом доме после провала украинского контрнаступления начали догадываться, что вкладывают средства в проект, который не принесет результата. К тому же сейчас все силы приходится перебрасывать на ближневосточное направление, говорится в статье.

Издание напомнило, что во время недавней встречи спецпредставителя президента США по Украине Пенни Прицкер с украинским лидером Владимиром Зеленским она подводила его к мысли о прекращении помощи со стороны Соединенных Штатов.