Еще одна страна ЕС допустила закрытие пунктов пропуска на границе с Россией

Эстония может при необходимости закрыть часть КПП на границе с Россией, рассказал глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Коммусаар отметил, что в настоящее время въезд в страны ЕС через территорию страны возможен только для тех, кто «имеет на это все законные основания».

Глава ведомства отметил, что власти республики внимательно следят за ситуацией с мигрантами. В случае необходимости, добавил он, Эстония полностью или частично закроет пункты пропуска на границе с Россией.