В Грузии назвали вероятного победителя следующих парламентских выборов

«Национальное движение» набирает менее 20%, ни одна другая партия не может преодолеть 5-процентый барьер... Исходя из этого, мы уверены не только в том, что убедительно победим на этих выборах, но и в том, что количество наших мандатов качественно увеличится», — пояснил Кобахидзе.