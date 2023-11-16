Макрон: ЕС следует реформировать после принятия новых стран

В ближайшие годы в Евросоюз могут принять ряд новых стран, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что после этого шага в ЕС должны пройти масштабные реформы. Об этом пишут «Известия».

Макрон анонсировал реформу Евросоюза
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По данным газеты, глава Франции рассказал о возможной реформе ЕС во время выступления перед студентами Лозаннского университета.

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«Перспектива расширения Европейского союза предполагает, что он будет реформирован», — подчеркнул Макрон.

По его мнению, объединение, в котором будут находиться 35 стран, не может функционировать на тех же принципах, на которых действует сейчас, когда в составе организации только 27 государств.

Макрон отметил, что расширение ЕС необходимо для сохранения единства Европы. Он добавил, что в противном случае в макрорегион придут другие страны, ослабят его и разделят.

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