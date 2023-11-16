Макрон анонсировал реформу Евросоюза

В ближайшие годы в Евросоюз могут принять ряд новых стран, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что после этого шага в ЕС должны пройти масштабные реформы. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, глава Франции рассказал о возможной реформе ЕС во время выступления перед студентами Лозаннского университета.

«Перспектива расширения Европейского союза предполагает, что он будет реформирован», — подчеркнул Макрон.

По его мнению, объединение, в котором будут находиться 35 стран, не может функционировать на тех же принципах, на которых действует сейчас, когда в составе организации только 27 государств.