Словацкие перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал КПП на границе с Украиной . Об этом сообщает Teraz.sk со ссылкой на главу объединения Станислава Скалу.

«Союз автомобильных перевозчиков Словакии с 13:00 (по местному времени) заблокировал пограничный переход Вышне Немецке со словацкой стороны. Он хочет выразить поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских перевозчиков. Блокада продлится до 14:00», — говорится в тексте.

Отмечается, что в акции также принимают участие польские перевозчики, которые заблокировали границу с Украиной в Польше. С помощью протеста они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».