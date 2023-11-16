В Норвегии рекомендовали властям быть готовыми к признанию Палестины
Парламент Норвегии порекомендовал властям страны «быть готовыми» к признанию Палестины в качестве независимого государства. Соответствующее заявление появилось на сайте стортинга, передает «РИА Новости».
«Парламент просит правительство быть готовым признать Палестину отдельным государством», — говорится в тексте.
В стортинге считают, что данный шаг может оказать положительное влияние на мирное разрешение палестино-израильского конфликта.
Также на сайте парламента Норвегии сообщается, что зампредседатель палестинского комитета в Осло Якоб Асшер к 16 ноября собрал более 84 тысяч подписей от граждан страны за признание Палестины. Они были переданы первому вице-президенту стортинга Свейну Харбергу.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.