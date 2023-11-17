Правящая турецкая партия решит судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО

Судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО, который рассматривается в парламенте Турции, определит решение по нему руководства правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Оно будет обязательным для депутатов партии, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Aydinlik.

Правящая турецкая партия решит судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО
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По данным издания, многие представители ПСР выступают против одобрения протокола, однако им придется голосовать "за", если так посчитает руководство ПСР.

Газета напоминает, что аналогичной была ситуация при голосовании в парламенте по заявке Финляндии в НАТО. Часть депутатов, которые выступали против членства Хельсинки в альянсе, не принимали участия в голосовании. Если протокол по Швеции будет принят в профильной комиссии, его направят на рассмотрение генассамблеи парламента. Для его одобрения требуется простое большинство, отмечает Aydinlik.

Комиссия по иностранным делам парламента Турции 16 ноября приступила к рассмотрению протокола о вступлении Швеции в НАТО. Дебаты были отложены до следующей недели. Как сообщил ТАСС источник в заксобрании, возобновить рассмотрение протокола депутаты могут во вторник.

Замглавы МИД Турции Бурак Акчапар, выступая на заседании комиссии, отметил, что вступление Швеции в НАТО укрепит альянс, будет способствовать развитию двусторонних связей, в том числе в военно-технической области.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула некоторые условия одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.