Правящая турецкая партия решит судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО

По данным издания, многие представители ПСР выступают против одобрения протокола, однако им придется голосовать "за", если так посчитает руководство ПСР.

Газета напоминает, что аналогичной была ситуация при голосовании в парламенте по заявке Финляндии в НАТО. Часть депутатов, которые выступали против членства Хельсинки в альянсе, не принимали участия в голосовании. Если протокол по Швеции будет принят в профильной комиссии, его направят на рассмотрение генассамблеи парламента. Для его одобрения требуется простое большинство, отмечает Aydinlik.

Комиссия по иностранным делам парламента Турции 16 ноября приступила к рассмотрению протокола о вступлении Швеции в НАТО. Дебаты были отложены до следующей недели. Как сообщил ТАСС источник в заксобрании, возобновить рассмотрение протокола депутаты могут во вторник.

Замглавы МИД Турции Бурак Акчапар, выступая на заседании комиссии, отметил, что вступление Швеции в НАТО укрепит альянс, будет способствовать развитию двусторонних связей, в том числе в военно-технической области.