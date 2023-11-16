Австрия выразила поддержку Молдавии в присоединении к ЕС

«Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. В то же время Молдавия должна осуществить необходимые реформы. Несколько дней назад комиссия ЕС рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС. Я уверен, что будущее Молдавии — в большой Европе. Австрия будет поддерживать вас в этом процессе, президент Майя Санду», — написал он.