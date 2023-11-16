Австрия выразила поддержку Молдавии в присоединении к ЕС
Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что его страна поддерживает стремление Молдавии присоединиться к Европейскому Союзу (ЕС). Об этом президент написал в соцсети Х.
В своём заявлении Александер ван дер Беллен обратился лично к молдавскому президенту Майе Санду, а также указал на необходимость в проведении некоторых реформ.
«Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. В то же время Молдавия должна осуществить необходимые реформы. Несколько дней назад комиссия ЕС рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС. Я уверен, что будущее Молдавии — в большой Европе. Австрия будет поддерживать вас в этом процессе, президент Майя Санду», — написал он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что её страна готова присоединиться к Европейскому союзу без Приднестровья.