В ООН предрекли геноцид в Газе
Если Израиль не прекратит огонь, то конфликт в секторе Газа может перерасти в геноцид палестинцев. Об этом в своем письме, которое было распространено Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, заявили 18 спецдокладчиков организации, передает «РИА Новости».
«Мы глубоко огорчены неспособностью Израиля согласиться и нежеланием международного сообщества более решительно настаивать на немедленном прекращении огня», — говорится в нем.
По мнению представителей ООН, ситуация может перерасти в геноцид, осуществляемый «средствами и методами ведения войны XIX века», если в срочном порядке не будет обеспечено прекращение огня.
Кроме того они выразили обеспокоенность в связи с «явно геноцидной и бесчеловечной риторикой», которую транслируют высокопоставленные должностные лица Израиля и определенные профессиональные группы и общественные деятели. В качестве решения сложившейся ситуации в письме предложено разворачивание международного военного присутствия на оккупированной палестинской территории под наблюдением ООН и введение эмбарго на поставки оружия всем воюющим сторонам.