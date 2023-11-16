В ООН предрекли геноцид в Газе

Если Израиль не прекратит огонь, то конфликт в секторе Газа может перерасти в геноцид палестинцев. Об этом в своем письме, которое было распространено Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, заявили 18 спецдокладчиков организации, передает «РИА Новости».

«Мы глубоко огорчены неспособностью Израиля согласиться и нежеланием международного сообщества более решительно настаивать на немедленном прекращении огня», — говорится в нем.

По мнению представителей ООН, ситуация может перерасти в геноцид, осуществляемый «средствами и методами ведения войны XIX века», если в срочном порядке не будет обеспечено прекращение огня.