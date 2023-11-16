Эстония обвинила Россию в пропуске мигрантов на границе

«Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований для въезда. Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть», — заявил Ляэнеметс. Вечерняя Москва

По его данным, восемь граждан Сомали попытались въехать на эстонскую территорию через Нарву. У них не было шенгенской визы и вида на жительство, поэтому им оформили на границе запрет на въезд, а затем отправили обратно в Россию. При этом граждане Сомали не захотели получить международную защиту, добавил Ляэнеметс. Он также усомнился, что эти лица самостоятельно все придумали. Lenta.ru