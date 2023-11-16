Пока вы не уснули: риск новых эпидемий из-за действий США и повышение МРОТ в РФ

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Патрушев предупредил о риске новых эпидемий из-за действий Вашингтона

Действия Вашингтона могут привести к возникновению новых эпидемий и пандемий, а также возникновении дополнительных биологических угроз, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Актуальность вопроса об обеспечении биологической безопасности в современных условиях связана с потенциальными рисками и угрозами, вызванными прежде всего военно-биологической деятельностью США и их союзников, в том числе на территории Украины, а также массовыми проявлениями внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий", - пояснил Патрушев.

Госдума одобрила повышение МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия закрывает в ночь с 17 на 18 ноября четыре КПП на границе с Россией, сообщили в финском правительстве.

«Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится в сообщении финского кабмина.

В Кремле прокомментировали встречу Байдена и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает детальной информацией относительно прошедших накануне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем, обсуждали ли они российскую политику.

Песков заявил, что в Москве дорожат дружбой между лидерами России и Китая, и не стал оценивать слова американского президента Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Кабмин Чехии одобрил заморозку госсобственности России

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости.

Отмечается, что правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности в стране. В санкционный список внесено ФГУП «Госзагрансобственность», управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом.

Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией

Украина не может позволить себе "заморозку" конфликта с Россией, его надо завершить, считает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент.

«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется <…> Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», — сказал Зеленский.

В Турции призвали рассмотреть выход страны из НАТО

Турецкая коммунистическая партия потребовала вместо обсуждения депутатами парламента заявки о членстве Швеции в НАТО выйти из альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разослал письмо всем государствам-членам Североатлантического альянса, в котором заявил, что Швеция должна стать членом блока не позднее встречи глав МИД 28-29 ноября. На сегодняшний день заявку Швеции не одобрили Венгрия и Турция. Однако 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил парламент страны ратифицировать ее.

Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей

Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения ее целей, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он указал, что страны Запада "открыто декларируют цель нанесения России "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии".

По его словам, в Европе вновь начал возрождаться нацизм, однако он будет остановлен. Российская сторона предотвратит геноцид русскоязычного населения на Украине, подчеркнул Фомин.

Основатель сети «Тануки» объявлен в федеральный розыск

МВД России объявило в федеральный розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова.

Об этом со ссылкой на базу данных ведомства пишет ТАСС.

«Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК», - указано в карточке МВД.

При этом в полиции не пояснили, по какой именно статье Орлов объявлен в розыск.

В МГИМО прокомментировали увольнение пригласившего Урганта на лекцию профессора

Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, пригласивший на лекцию телеведущего Ивана Урганта, уволен по собственному желанию, сообщили в пресс-службе вуза.

"Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию", - отметили в пресс-службе.