Байден поставил Си Цзиньпина в неловкое положение

Президент США Джо Байден поставил председателя КНР Си Цзиньпина в неловкое положение во время встречи, попросив передать поздравления с днем рождения его жене Пэн Лиюань. Об этом пишет Newsweek.

Супруге Си исполняется 61 год 20 ноября, в тот же день, когда американский лидер отметит свой 81-й день рождения. Отмечается, что Байден пожелал жене китайского председателя счастливого дня рождения, в ответ Си Цзиньпин признался, что из-за работы забыл о дне рождении жены, который состоится на следующей неделе.

Ранее Байден на переговорах показал Си Цзиньпину на своем телефоне фото китайского лидера в Сан-Франциско 38 лет назад.