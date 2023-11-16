РИА Новости: Украина потеряла надежду на доступ к черноморским портам
Власти Украины больше не рассчитывают на полный доступ к черноморским портам в 2024 году и надеются добиться его в 2025-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ материалов украинского Нацбанка.
По данным агентства, в летнем прогнозе Нацбанка содержалась оценка, что Украина сможет получить полный доступ к портам во второй половине 2024-го. В ноябрьском отчете этот срок сдвинули на 2025 год.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что из-за завершения зерновой сделки ни одно грузовое судно не рискнет зайти в украинские черноморские порты. Он подчеркивал, что это «не вопрос судов, а страховых компаний».
Российские власти заявляли, что вернутся к зерновой сделке, если будут выполнены несколько условий — в том числе вывод из-под санкций экспорта российских удобрений и зерна, а также устранение препятствий для оплаты этой продукции через российские банки.