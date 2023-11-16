Таможня Финляндии анонсировала прекращение грузового трафика с Россией

Грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября практически остановится. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил в соцсети X руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.

— Таким образом, 18.11.2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится, — сказал он.

Среди прочего Олли-Пекка Пенттиля отметил, что через железнодорожный пункт пропуска на российской границе — Вайниккала — по прежнему будут проходить грузовые поезда.

Однако с указанной даты необходимо перенаправить все грузы, которые проходят автотранспортом через Россию транзитом, уточнил Пенттиля, передает РИА Новости.

Незадолго до этого стало известно, что финское руководство из-за ухудшения ситуации с миграцией на границах приняло решение о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов. Речь идет о Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. В МИД страны уточнили, что причиной тому послужил неконтролируемый поток беженцев из ряда стран, среди которых Сомали, Йемен и Сирия.