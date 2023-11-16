Newsweek Polska: Украине могут помочь только три «счастливых случая»

Автор Newsweek Polska Мацей Новицки заявил, что Украине могут помочь только три «счастливых случая», связанных с Ближним Востоком, выборами в США и сменой настроения ее западных союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

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Новицки напомнил, что глава ВСУ Валерий Залужный ранее заявил о «патовой ситуации», затем появились новости об отказе украинских командиров подчиняться прямым указам и о расколе между Владимиром Зеленским и его генералами.

«Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько», — считает автор польского издания.

Среди этих «счастливых случаев» он указал снижение эскалации в секторе Газа, переизбрание Джо Байдена, а не Дональда Трампа на выборах президента США, а также борьбу западных союзников с усталостью от украинского кризиса.

Напряженность в отношениях Зеленского и военачальников усугубилась после интервью Залужного журналу The Economist 1 ноября. В этой беседе он заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Более того, Залужный намекнул, что тупиковая ситуация приведет к поражению Украины, так как Россия будет лишь наращивать свою военную мощь.