Пользователи соцсетей обратили внимание на видео, запечатлевшее реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена на слова президента США Джо Байдена, назвавшего своего китайского коллегу Си Цзиньпина «диктатором». Как рассказал Newsweek, в соцсетях решили, что Блинкен в этот момент «хотел провалиться под землю».

Байден провел пресс-конференцию после переговоров с Си. Один из журналистов напомнил Байдену, что летом он назвал главу Китая диктатором, и спросил президента, не изменилось ли его мнение.

«Он диктатор в том смысле, что он один управляет коммунистической страной. <…> Однако мы добились прогресса [на переговорах - прим.ред.]», - ответил Байден.

Newsweek отмечает, что слова Байдена могут поставить этот прогресс под угрозу. Предыдущее заявление президента США о диктатуре в Китае осудил МИД КНР, назвав эти слова «абсурдными» и «провокационными».

Встреча Си и Байдена рассматривалась как решающий шаг в восстановлении отношений Пекина и Вашингтона. Очередная эскалация произошла после того, как Китай прекратил военные контакты с США из-за визита бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

В соцсетях начали публиковать видео с пресс-конференции Байдена и обращать внимание на «язык тела» Блинкена.

«Блинкен выглядел так, будто хотел провалиться под землю, когда Байден назвал Си диктатором», - отметили в редакции консервативного новостного сайта Citizen Free Press.

«Реакция Блинкена бесценна. Видно, что в его голове звучит «О Господи, нет», - добавила журналист Кристин Дюэм.