Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия закрывает в ночь с 17 на 18 ноября четыре КПП на границе с Россией, сообщили в финском правительстве. Российская газета
«Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится в сообщении финского кабмина.
По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, закрытие погранпереходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд на территорию государства. Она отметила, что власти готовы и к более решительным мерам при необходимости. Парламентская газета