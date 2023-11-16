Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия закрывает в ночь с 17 на 18 ноября четыре КПП на границе с Россией, сообщили в финском правительстве. Российская газета

«Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится в сообщении финского кабмина.