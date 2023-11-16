Финляндия оставит часть КПП на границе с Россией открытыми

Финляндия закроет часть пунктов пропуска на границе с Россией, но некоторые КПП оставит открытыми. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным газеты, финское правительство проведет заседание днем 16 ноября, чтобы решить, какие меры будут приняты в связи с ситуацией на границе. По итогам заседания состоится пресс-конференция.

15 ноября СМИ сообщили о планах властей Финляндии зарыть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло в последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в европейских странах.