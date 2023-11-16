НАТО проиграла в украинском конфликте — у США и европейских стран нет возможности его продолжать. Таким мнением с ТАСС поделился Пьер де Голль — внук первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля.

Де Голль предположил, что Вашингтон в скором времени «уберет президента Украины Владимира Зеленского». Он также указал на ошибочную позицию Франции в украинском кризисе. По его словам, французские власти загнали себя в ловушку, но могут и должны изменить ситуацию.