Финляндия уведомила Еврокомиссию о закрытии КПП на границе с Россией

Власти Финляндии уведомили Еврокомиссию (ЕК) о закрытии четырех КПП на границе с Россией , ЕК внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд .

"Финляндия вчера, 16 ноября, уведомила Еврокомиссию об этих мерах. Мы внимательно мониторим ситуацию в контакте с финскими властями. Страны ЕС должны защищать внешние границы", - сказал он, подчеркнув, что ЕК готова при необходимости помогать странам - членам ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

Финские власти 16 ноября объявили, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала дезинформацией утверждения в СМИ Финляндии, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые выезжают из России в Финляндию без необходимых документов, подчеркнув, что "подобные претензии абсолютно беспочвенны". Она подчеркнула, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе и что ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.