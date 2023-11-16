Премьер Испании назвал ошибочным ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС

Ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку исламистской группировки ХАМАС был непропорциональным и ошибочным. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

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«То, что он делает, усугубляет это чувство незащищенности, его реакция на террористическую атаку ХАМАС крайне непропорциональна и ошибочна», — рассказал политик.

Испанский премьер не в первый раз выступает с критикой действий Израиля в секторе Газа. Политик Палестина, называя это «справедливым требованием палестинского народа».