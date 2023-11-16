В Литве прокомментировали вопрос о закрытии КПП с Россией и Белоруссией

Вопрос о закрытии Литвой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией и Белоруссией может быть рассмотрен, но прежде всего необходимо оценить экономический аспект такой меры. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Мы продолжим обсуждение того, будет ли решение об уменьшении пограничных переходов рациональным с экономической точки зрения", - сказал он.

По мнению президента, у данного вопроса две составляющие - безопасность и экономика.

"С одной стороны, необходимо, чтобы не пострадала наша экономика, с другой - чтобы была обеспечена безопасность государства и его жителей", - утверждал Науседа.

По его словам, вопрос крайне актуальный, так как "Литва соседствует с недружественными странами с очень протяженной границей с ними".

Накануне председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть те контрольно-пропускные пункты на границе с Россией и Белоруссией, которые якобы часто используются для перевозки контрабанды. По данным МВД Литвы, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше, но в целом объемы задержанных нелегальных грузов уменьшились.