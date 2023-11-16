В Литве прокомментировали вопрос о закрытии КПП с Россией и Белоруссией

Вопрос о закрытии Литвой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией и Белоруссией может быть рассмотрен, но прежде всего необходимо оценить экономический аспект такой меры. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

В Литве прокомментировали вопрос о закрытии КПП с Россией и Белоруссией
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"Мы продолжим обсуждение того, будет ли решение об уменьшении пограничных переходов рациональным с экономической точки зрения", - сказал он.

По мнению президента, у данного вопроса две составляющие - безопасность и экономика.

"С одной стороны, необходимо, чтобы не пострадала наша экономика, с другой - чтобы была обеспечена безопасность государства и его жителей", - утверждал Науседа.

По его словам, вопрос крайне актуальный, так как "Литва соседствует с недружественными странами с очень протяженной границей с ними".

Накануне председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть те контрольно-пропускные пункты на границе с Россией и Белоруссией, которые якобы часто используются для перевозки контрабанды. По данным МВД Литвы, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше, но в целом объемы задержанных нелегальных грузов уменьшились.

В настоящее время на границе Литвы с РФ и Белоруссией действуют по четыре КПП.