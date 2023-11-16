Британцы заинтересовались очередями в кассу Большого театра

Издание The Times заинтересовалось очередями в кассу Большого театра
Британское издание The Times заинтересовалось очередями в Большой театр за билетами на знаменитый балет «Щелкунчик». Корреспондент издания считает, что постановка стала еще популярнее в связи «с ограниченным доступом к импортным развлечениям».
Автор отметил, что Большому театру уже не один год не удается обеспечить достаточно надежную систему продажи билетов через Сеть, которая могла бы справляться с огромным спросом. В результате покупать билет приходится в кассе, сотрудникам которой удается отпускать около 350 билетов в сутки. В итоге у касс собирается огромная очередь, участникам которой приходится ждать на холоде.
Чтобы снизить нагрузку на билетеров, администрация театра стала раздавать пронумерованные браслеты, которые дают зрителям право на место в очереди. Однако в результате очередь собралась и за ними, поскольку раздавать их приходится физически.
Однако многие представители московской публики даже прониклись к подобному «проявлению выносливости». Журналисты считают, что это связано с особым отношением к паломничеству и лишениям во имя искупления грехов в русской культуре, которая и сегодня испытывает большое влияние православия. В результате покупка билета стала достижением и «почетным знаком, свидетельствующим об истинной любви к искусству», иронизирует автор.
Купленные билеты стали публиковать в социальных сетях. The Times привел несколько таких постов — в одном из них счастливая обладательница пропуска отмечает, что пойти на такое можно, лишь имея большую любовь к театру.
Однако ситуация пришлась по вкусу не всем. Некоторые охотники за билетами сравнивают ее с очередями в СССР. В частности, одна из пользовательниц соцсетей отметила, что регистрация на получение браслета началась в семь утра, а к вечеру в кассу стояли уже около тысячи человек. В результате женщина простудилась, проведя долгое время на холоде. Впрочем, позднее эту публикацию она удалила, подчеркнул корреспондент.