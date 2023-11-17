CNN: Китай может отправить в США новых панд в качестве "посланников дружбы"
Председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября намекнул, что Китай может отправить новых панд в Соединенные Штаты, назвав их "посланниками дружбы между китайским и американским народами".
"Я узнал, что зоопарк Сан-Диего и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд", - заявил Си Цзиньпин лидерам американского бизнеса во время выступления в Сан-Франциско, сообщает CNN.
"Мы готовы продолжить наше сотрудничество с США в области сохранения панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев для углубления дружественных связей между нашими двумя народами", - добавил китайский лидер.
Си Цзиньпин выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как провел обширные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых два лидера обсудили возможные шаги для стабилизации непростых отношений между двумя ведущими экономиками мира.
Китай одалживает панд более чем 20 странам мира в качестве посланников дружбы из Пекина - программу, которую часто называют "пандовой дипломатией". За последнее десятилетие Си Цзиньпин утвердил новые соглашения на отправку панд по всей Европе, в том числе Германии, Нидерландам, Дании и Финляндии. В прошлом году Китай отправил пару панд в Катар в рамках первого подобного соглашения с ближневосточной страной.
А вот Соединенным Штатам панд не давали в течение двух десятилетий. Животные служат своего рода неофициальным барометром китайско-американских отношений с 1972 года, когда Пекин подарил пару животных Смитсоновскому национальному зоопарку после исторического визита президента США Ричарда Никсона в КНР.
Ранее сообщалось, что три последние оставшиеся в Смитсоновском национальном зоопарке панды (Тянь Тянь, Мэй Сян и их младший детеныш Сяо Ци Цзи) вернулись в Китай. Теперь зоопарк Атланты является единственным в США, в котором представлены панды из Китая. Срок действия контрактов по нахождению четырех медведей в Атланте истекает в следующем году. Об их продлении пока не сообщается.