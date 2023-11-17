Китай может отправить в США новых панд в качестве «посланников дружбы»

Председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября намекнул, что Китай может отправить новых панд в Соединенные Штаты, назвав их "посланниками дружбы между китайским и американским народами".

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"Я узнал, что зоопарк Сан-Диего и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд", - заявил Си Цзиньпин лидерам американского бизнеса во время выступления в Сан-Франциско, сообщает CNN.



"Мы готовы продолжить наше сотрудничество с США в области сохранения панд и делаем все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев для углубления дружественных связей между нашими двумя народами", - добавил китайский лидер.

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Си Цзиньпин выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как провел обширные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых два лидера обсудили возможные шаги для стабилизации непростых отношений между двумя ведущими экономиками мира.

Китай одалживает панд более чем 20 странам мира в качестве посланников дружбы из Пекина - программу, которую часто называют "пандовой дипломатией". За последнее десятилетие Си Цзиньпин утвердил новые соглашения на отправку панд по всей Европе, в том числе Германии, Нидерландам, Дании и Финляндии. В прошлом году Китай отправил пару панд в Катар в рамках первого подобного соглашения с ближневосточной страной.

А вот Соединенным Штатам панд не давали в течение двух десятилетий. Животные служат своего рода неофициальным барометром китайско-американских отношений с 1972 года, когда Пекин подарил пару животных Смитсоновскому национальному зоопарку после исторического визита президента США Ричарда Никсона в КНР.