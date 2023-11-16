Новый глава МИД Великобритании приехал в Киев
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон для первой заграничной поездки после своего назначения выбрал Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Daily Mail.
13 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел перестановки в кабинете министров. В частности, была уволена глава МВД страны Суэлла Браверман. А новым министром иностранных дел был назначен экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон.
Для первого рабочего визита за границу всего через несколько дней после назначения новый глава МИД выбрал Киев.
При этом визит не был анонсирован заранее, о нем стало известно только после появления в соцсетях кадров встречи министра иностранных дел Великобритании с украинскими властями, отмечает британское издание.
В частности, Владимир Зеленский опубликовал короткое видео с Дэвидом Кемероном, поблагодарив Лондон за поддержку, «оружие для передовой, усиление противовоздушной обороны, защиту народа и критически важной инфраструктуры».