Новый глава МИД Великобритании приехал в Киев

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон для первой заграничной поездки после своего назначения выбрал Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Daily Mail.

13 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел перестановки в кабинете министров. В частности, была уволена глава МВД страны Суэлла Браверман. А новым министром иностранных дел был назначен экс-премьер Великобритании Дэвид Кемерон.

Для первого рабочего визита за границу всего через несколько дней после назначения новый глава МИД выбрал Киев.

При этом визит не был анонсирован заранее, о нем стало известно только после появления в соцсетях кадров встречи министра иностранных дел Великобритании с украинскими властями, отмечает британское издание.