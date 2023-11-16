Зеленский встретился с новым главой МИД Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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«Первый рабочий визит на новой должности Дэвид Кэмерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил на Украину», — заявил Зеленский.

По его словам, стороны обсудили вооружение, усиление противовоздушной обороны Украины. Зеленский также назвал встречу с Кэмероном хорошей и поблагодарил Великобританию за поддержку.