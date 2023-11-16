Пашинян сообщил о согласовании трех принципов мирного соглашения с Баку

Три ключевых принципа мирного соглашения между Баку и Ереваном были согласованы во время переговоров в Брюсселе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Lenta.ru
Он уточнил, что стороны договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и делимитации границ на основании Алма-Атинской декларации. Наряду с этим Армения и Азербайджан условились об открытии региональных коммуникаций под суверенитетом и правомочием стран, по территории которых они проходят, и на основании равенства и взаимности. News.ru
Кроме того, Пашинян заявил, что увеличение оборонного бюджета Армении не направлено против других стран, включая Азербайджан. Газета.Ru