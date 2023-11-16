Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры и решили возобновить военные контакты двух стран. Западные СМИ рассказали, что цели переговоров были достигнуты, но напряженность между странами сохраняется, а Байден все еще называет Си диктатором.

Байден вышел с четырехчасовых переговоров с Си уверенным, что непростые отношения между США и Китаем улучшаются, отмечается в статье CNN. Президент США «разрекламировал» соглашения с Китаем по ограничению производства фентанила (опиоида, спровоцировавшего наркокризис в США) и восстановлению военных контактов, «но все же признал, что глубокая напряженность сохраняется».

Байден рассказал, что он и Си «договорились брать трубки и разговаривать в периоды разногласий», и назвал эти переговоры «одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были». А во время своей пресс-конференции после саммита Байден подытожил свой подход к китайскому лидеру:

«Доверяй, но проверяй, как гласит старая поговорка. Вот этим я и руководствуюсь».

По версии CNN, основной целью переговоров было восстановление каналов связи, в основном через военных, чтобы избежать недопонимания или просчетов, которые, как опасаются американские чиновники, могут привести к прямому столкновению. Между Баденом и Си состоялся «содержательный» разговор о Тайване, в ходе которого китайский лидер «ясно дал понять, что опасения по поводу острова являются самой большой проблемой в американо-китайских отношениях». Си сказал, что Китай отдает предпочтение мирному воссоединению с Тайванем, и изложил условия, при которых будет применяться сила, рассказали источники телеканала.

CNN отмечает, что Байдена и Си связывают «глубокие и явно теплые личные отношения», сложившиеся во время их пребывания на посту вице-президентов: Байден в какой-то момент переговоров поздравил жену Си с днем рождения, а китайский лидер поблагодарил его за напоминание.

Байден заявил, что по-прежнему считает Си диктатором, несмотря на прогресс, которого они достигли в ходе встречи, отмечает Politico.