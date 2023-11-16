В Китае отреагировали на слова Байдена о «диктаторе Си Цзиньпине»

«Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций», — сказала она.

По ее словам, всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения, но это не увенчается успехом.