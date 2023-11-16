Байден рассказал, когда Израиль прекратит операцию в секторе Газа

Израиль завершит операцию в секторе Газа, когда радикальная группировка ХАМАС лишится возможности атаковать израильских граждан. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает издание The Hill.

По словам американского лидера, ХАМАС собирается снова напасть на Израиль, как это случилось 7 октября.

«Поэтому идея, что они [израильтяне] просто остановятся и ничего не предпримут, нереалистична», — приводит слова Байдена The Guardian.

До этого президент Израиля президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что сожалеет о гибели жителей Палестины, но считает более важным делом защиту израильтян.