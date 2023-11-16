Байден заявил, что операция в Газе закончится, когда ХАМАС не сможет атаковать

Израиль завершит операцию в секторе Газа, когда радикальная группировка ХАМАС лишится возможности атаковать израильских граждан. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает издание The Hill.

Байден рассказал, когда Израиль прекратит операцию в секторе Газа
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По словам американского лидера, ХАМАС собирается снова напасть на Израиль, как это случилось 7 октября.

«Поэтому идея, что они [израильтяне] просто остановятся и ничего не предпримут, нереалистична», — приводит слова Байдена The Guardian.

До этого президент Израиля президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что сожалеет о гибели жителей Палестины, но считает более важным делом защиту израильтян.

Политик также назвал главную причину войны против ХАМАС. По его словам, палестинское радикальное движение не предоставило никакой информации о заложниках, поэтому Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приходится сражаться, чтобы освободить пленников.

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