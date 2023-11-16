Си Цзиньпин рассказал об отношении Китая к военным действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Пекин не намерен вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было. Его слова приводит агентство Синьхуа.

Такое заявление китайский лидер сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

«Какой бы стадии развития Китай ни достиг, он никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии и никогда не будет навязывать свою волю другим», — заверил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Пекин не собирается «вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было».

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять участие в саммите Китая и США и 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это его первый визит в США за шесть лет. Президент США ранее назвал своей целью на двусторонних переговорах с китайским лидером восстановление нормальных связей с Пекином, включая контакты между военными.