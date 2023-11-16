В Израиле дали оценку принятой СБ ООН резолюции по Газе
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал принятую Советом безопасности (СБ) ООН резолюцию Мальты по сектору Газа оторванной от реальности. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, которая сфокусирована на проблеме защиты детей в секторе. За нее проголосовали 12 стран. Воздержались США, Великобритания и Россия, поправку последней о призыве к немедленному перемирию в проект не включили. В резолюции СБ ООН требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.
Эрдан считает, что резолюция СБ ООН бессмысленна и оторвана от реальности. Постпред Израиля подчеркнул, что Тель-Авив продолжит действовать «в соответствии с международным правом» вне зависимости от решений Совбеза.
7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. После этого его бойцы проникли на юг страны, где взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По последним данным, число погибших при израильских ударах по анклаву превысило 11,5 тысяч человек.