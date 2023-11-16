Конгресс США принял правительственный бюджет без помощи Украине

Теперь законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как ожидается, подпишет его. Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине.