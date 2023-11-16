Болгария ввела налог на российский газ, сообщил источник

Власти Болгарии ввели налог на транзит российского газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в газовой отрасли.

По его словам, это необходимо для снижения его конкурентоспособности по сравнению с дорогим СПГ. При этом налог может нанести удар по болгарским и греческим компаниям и привести к общему росту цен. Речь идет о введении налога в размере 20 левов/МВт.ч, или около 10,2 евро за МВт.ч.

Как сообщили греческие СМИ, власти Греции не скрывают, что рассматривает эскалацию напряженности между Болгарией и Россией как возможность покончить с газом «Газпрома» и избавиться от контракта, который истекает в 2026 году. Это может случиться в случае отказа российского газового гиганта платить чрезвычайный сбор в Болгарии. При этом неизвестно, как это окажет влияние на греческую экономику на фоне предстоящего скачка цен на СПГ. Также от контракта с «Газпромом» зависит будущее государственной газовой компании Греции DEPA Commerce (DEPA Emporias).

Природный газ из России поступает в Болгарию из Турции по сухопутному продолжению второй нитки магистрального газопровода «Турецкий поток» и далее транзитом поставляется в Сербию, а затем в Венгрию. Болгария напрямую российский газ не покупает после отказа «Булгаргаза» перейти на новый порядок оплаты.

При этом болгары ввели дополнительный налог 10,2 евро за МВт.ч или более 100 долларов за тысячу кубометров. Если цена трубопроводного газа сейчас около 400 долларов за тысячу кубометров, то надбавка составит 25% от стоимости. Сербия и Венгрия заявили, что это грабеж, и они не будут платить, а Будапешт уже направил в Еврокомиссию запрос начать расследование на предмет соответствия нормам Европейского союза решения Болгарии о введении повышенного тарифа, сообщил источник агентства.