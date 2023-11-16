Пока вы спали: планы КНР на Тайвань и требования Палестины для ООН

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FT: ЦАХАЛ может приостановить операцию после взятия больницы "Аш-Шифа"

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Израильская армия может взять операционную паузу, сообщает ТАСС.

Это может произойти после того, как будет установлен контроль над больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. Пауза понадобится, чтобы допросить людей в медицинском учреждении и оптимизировать логистику, а после этого сосредоточится на операции в центре и восточной части города Газа.

Пауза также может быть использована для освобождения заложников, которых продолжает удерживать в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС.

Си Цзиньпин заявил об отсутствии планов военных действий КНР против Тайваня

Китайский лидер Си Цзиньпин на переговорах с главой Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что у Пекина нет планов воссоединения с Тайванем при помощи силы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что предпочтение воссоединению отдается мирным путем. Председатель КНР заявил, что в курсе «появляющихся в США сообщений о том, что [Китай] готовится к военным действиям в 2027 или 2035 году».

У лидеров двух стран состоялся «обстоятельный диалог» по поводу тайваньского вопроса. Байден заявил о поддержке статус-кво и «попросил Китай уважать избирательный процесс на Тайване».

Си Цзиньпин потребовал от Байдена отмены односторонних санкций против Китая

Пекин настаивает на отмене односторонних санкций и рестрикций США в отношении КНР, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайского лидера Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

По его словам, Вашингтон постоянно принимает меры, направленные против Китая, включая экспортные ограничения, инвестиционные проверки и односторонние санкции.

Си Цзиньпин уточнил, что давление, оказываемое Вашингтоном на передовые технологические компании КНР, это «посягательство на права и интересы развития китайского народа».

Палестина заявила, что будет требовать от СБ ООН добиться прекращения огня в Газе

Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и будет добиваться того, чтобы Совет Безопасности ООН потребовал этого, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного наблюдателя Государства Палестина при ООН Рияда Мансура.

По его словам, Совбез должен был давно принять меры, которые позволили бы спасти детей. Именно поэтому резолюция является только небольшим шагом в правильном направлении.

Ранее СБ ООН отклонил поправку России, которая вносила в текст резолюции пункт с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.

В Харьковской области произошло восемь взрывов

Восемь взрывов зафиксировано минувшей ночью в городе Чугуеве Харьковской области, сообщает ТАСС.

До этого серия взрывов произошла в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога.